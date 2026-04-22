Защита бывшего главы Курской области Смирнова оспорила приговор

Адвокат бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова подала две апелляционные жалобы на его приговор за взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Это следует из картотеки дел. К рассмотрению они пока не приняты.

Источник: Коммерсантъ

В начале апреля Смирнова приговорили к 14 годам строгого режима. Также по приговору суда ему запрещено на десять лет занимать должности в органах власти. Он лишен звания заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства РФ, и у него конфисковано почти 21 млн руб., полученных им в результате преступления.

Алексея Смирнова осудили за получение взяток вместе с бывшим замгубернатора Алексеем Дедовым. Оба экс-чиновника в 2022 году получили более 20 млн руб. от предпринимателей, занимающихся строительством фортификационных сооружений и ремонтом школ. Они признали вину. Дедов получил 17 лет колонии.

Подробнее о приговоре — в материале «Ъ» «Все делал с душой».