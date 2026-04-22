Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове инспектора полиции заподозрили в фиктивной регистрации иностранцев

Правоохранители в Ростове-на-Дону зафиксировали незаконную деятельность двух сотрудников отдела по вопросам миграции городского отдела полиции № 6 УМВД России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Правоохранители в Ростове-на-Дону зафиксировали незаконную деятельность двух сотрудников отдела по вопросам миграции городского отдела полиции № 6 УМВД России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Как сказано в сообщении, инспектор отдела по вопросам миграции фиктивно поставила на учет по месту пребывания 21 иностранного гражданина. Однако по адресу регистрации граждане не проживали. «Также выявлен факт противоправных действий со стороны начальника отдела миграции. Он совместно с инспектором ОВМ незаконно принял решение о продлении срока пребывания иностранной гражданки на территории РФ», — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники отстранены от работы.