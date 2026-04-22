Хирурги в Кузбассе удалили пенсионерке опухоль весом с двух младенцев

В Кузбассе хирурги удалили пожилой пациентке гигантскую опухоль массой более восьми килограммов. Об этом случае рассказывает издание VSE42.ru со ссылкой на региональный клинический онкодиспансер.
История началась с бытового случая. Женщина спустилась в подвал за компотом, но подняться обратно не смогла. Из-за резкой боли в животе у нее фактически перестала слушаться нога. Пациентку экстренно доставили в больницу. При обследовании врачи обнаружили новообразование.
Позже пенсионерка призналась, что примерно полгода ощущала тяжесть и давление в животе, но к врачам не обращалась.
Бригада специалистов провела радикальную открытую операцию. Они удалили 40-сантиметровую опухоль яичника весом 8,5 килограмма. Это примерно как два здоровых младенца, поясняют врачи. Гигантское новообразование сдавливало внутренние органы и стало причиной резкого ухудшения состояния.
Сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно. Послеоперационный период проходит без осложнений.
