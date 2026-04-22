После жалоб воронежцев в ГЖИ управляющие компании ликвидировали свалки

Воронежцы пожаловались в государственную жилищную инспекцию на свалки мусора на контейнерных площадках во дворах на улицах 45 Стрелковой Дивизии, Новосибирская, Южно-Моравская, Маршала Неделина, Кривошеина, Чапаева, Минская, Артамонова, Волго-Донская и других. Сообщения были направлены в ведомство через ГИС ЖКХ.
Жилищные инспекторы предупредили управляющие организации о недопустимости нарушения обязательных требований по содержанию контейнерных площадок. Этого оказалось достаточно.
УК оперативно ликвидировали свалки: убрали складированный на них крупногабаритный мусор, ветки, листву и бытовые отходы.
