В Карачаево-Черкесии прошли масштабные учения по тушению природных пожаров

Всероссийские командно-штабные учения, организованные в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», прошли на территории Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
Во второй день учений силы и средства территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) отработали комплекс мероприятий по тушению ландшафтного пожара. По легенде, он возник в западной части Черкесска из-за неосторожного обращения с огнем.
К месту условной чрезвычайной ситуации были стянуты основные силы. Для координации действий развернули работу оперативных групп. Участникам учений удалось потушить лесной пожар и не допустить его распространения, ликвидировать последствия ДТП, произошедшего в условиях нулевой видимости из-за дыма, а также эвакуировать условных пострадавших из жилых домов.
Для борьбы с условным огнем от ведомств было задействовано 8 единиц техники, 23 человека личного состава Лесной пожарной охраны и Кубанского лесничества, а также четыре единицы техники и 12 человек Тебердинского национального парка. Учения подтвердили готовность группировки РСЧС к реагированию на масштабные природные пожары и защите населения.
