Лидерство без формул: как возникает влияние и почему за вами идут

В эфире радио РБК профессор школы управления «Сколково» Андрей Шапенко отметил, что лидерство — это не должность, а способность влиять и получать «авторизацию» от других: люди сами выбирают, за кем идти. При этом ключевыми факторами становятся внутренняя позиция, готовность брать ответственность и работать с неопределенностью, а не экспертные знания.