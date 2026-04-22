Лидерство без формул: как возникает влияние и почему за вами идут

В эфире радио РБК профессор школы управления «Сколково» Андрей Шапенко отметил, что лидерство — это не должность, а способность влиять и получать «авторизацию» от других: люди сами выбирают, за кем идти. При этом ключевыми факторами становятся внутренняя позиция, готовность брать ответственность и работать с неопределенностью, а не экспертные знания.
По его словам, по мере карьерного роста значение профессиональной экспертизы снижается, уступая социальным и когнитивным навыкам. Лидерство формируется через практику, ошибки и адаптацию к контексту, а его эффективность зависит от сочетания личных качеств, команды и ситуации. Отдельное внимание уделяется роли удачи, управлению тревогой и способности выбирать стиль взаимодействия в зависимости от задач и среды.