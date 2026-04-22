В Сызрани до конца недели отменили все массовые мероприятия

Массовые мероприятия в Сызрани отменили до конца недели в связи с событиями в городе, сообщает мэрия в «Максе».
Не будут проводиться спортивные, зрелищные, массовые и увеселительные мероприятия.
Ранее в БПЛА атаковал в городе жилой дом, обрушился подъезд. Из-под его завалов достали женщину и ребенка, они погибли. Кроме того, пострадали 12 человек. Троих пострадавших госпитализировали, остальным оказали помощь амбулаторно.
В Сызрани развернуты пункты временного размещения, работает оперативный штаб. На месте задействованы экстренные службы, медики и психологи.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают