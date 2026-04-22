ВС сохранил запрет для Google Ireland на разбирательства вне России

Спор вокруг банкротства «Гугла» развернулся на фоне попыток кредиторов взыскать средства с международных структур Google. Российские кредиторы попытались за пределами России арестовать активы Google, инициируя процессы в различных странах. В ответ Google обратилась в суд Англии, который в январе 2025 года запретил российским телеканалам, которые выиграли дело о выплате неустойки за отказ разблокировать YouTube аккаунты каналов, предъявлять претензии к компании за пределами США и Великобритании.