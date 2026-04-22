ВС сохранил запрет для Google Ireland на разбирательства вне России

Верховный суд России отказал компании Google Ireland Limited в пересмотре запрета на арбитражные разбирательства в иностранных судах. Об этом РБК сообщила пресс-служба Верховного суда.
Суд установил, что из-за ограничительных мер против российского общества «его возможности по защите своих прав и экономических интересов существенно ограничены», а защита интересов может осуществляться только в пределах территории и юрисдикции России.
«Суд запретил компании продолжать любые арбитражные разбирательства в Американской арбитражной ассоциации. Также суд запретил компании всякие действия по признанию и приведению в исполнение решений коммерческого суда США», — говорится в заявлении.
В случае неисполнения Google Ireland Limited указанных запретов с компании будет взыскано около 65 млрд руб. за каждый факт выявленного нарушения в пользу российской структуры.
Судья, изучив кассационную жалобу, отказал Google Ireland Limited в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда.
В середине февраля этого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского о взыскании с с Google Ireland Limited около 160,3 млрд руб.
Таляровский хотел признать незаконным две сделки российского «Гугла» с ирландской «дочкой» корпорации — расторжение договора о перепродаже рекламного пространства 2009 года и заключение аналогичного договора в апреле 2018 года. Кроме того, конкурсный управляющий потребовал признать незаконными транзакции с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года в размере свыше 373,7 млрд руб.
Конкурсный управляющий «Гугла» настаивал, что изменения в договоре с ирландской структурой в 2018 году фактически лишили компанию доходов и стали причиной банкротства. Представители Google считают, что сделки были рыночными и регулировались правом штата Калифорния.
Спор вокруг банкротства «Гугла» развернулся на фоне попыток кредиторов взыскать средства с международных структур Google. Российские кредиторы попытались за пределами России арестовать активы Google, инициируя процессы в различных странах. В ответ Google обратилась в суд Англии, который в январе 2025 года запретил российским телеканалам, которые выиграли дело о выплате неустойки за отказ разблокировать YouTube аккаунты каналов, предъявлять претензии к компании за пределами США и Великобритании.
