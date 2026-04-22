В Калининград пытались завезти зараженную капусту из Узбекистана

Опасный карантинный объект — западный цветочный трипс (это насекомое-вредитель) обнаружили в партии свежих овощей, поступившей из Узбекистана в Калининград. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.
Известно, что всего проконтролировали 12 тонн овощей. В 400 кг пекинской капусты и нашли насекомое.
Вся зараженная капуста была направлена на карантинное фитосанитарное обеззараживание.
