В Минске водители смогут найти парковку и вызвать эвакуатор в одном приложении

Программный продукт для сервиса разрабатывает Центр информационных технологий Мингорисполкома. Все информсистемы входят в экосистему приложения «Умный город». Когда приложение заработает, водители смогут просто открыть карту Минска и ввести локации по парковкам. После этого пользователь перейдет на данный информационный сервис и выберет необходимую ему функцию: поставить машину на парковку, разместить на стоянке на хранение, вызвать эвакуатор, сообщить, если чья-то машина мешает и т.д.