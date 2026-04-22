В Минске водители смогут найти парковку и вызвать эвакуатор в одном приложении

Единое приложение для водителей начнет работать в Минске — какие там сервисы.

Источник: Комсомольская правда

В Минске начнет работать единое приложение, через которое водители смогут найти парковку или вызвать эвакуатор, пишет БелТА.

Так, в 2027 году в Минске заработает единая цифровая платформа для водителей. В приложении будет объединена информация о парковочных местах и стоянках, инструменты для реагирования на случаи неправильной парковки.

По словам гендиректора государственного объединения «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрея Зырянова, на данный момент создается большая информационная система «Хранение, парковка транспортных средств и управление парковочными пространствами», включающая несколько подсистем. В частности, это управление платными парковками, подсистема городских автостоянок, которых свыше 110, чтобы дистанционно заключать договоры и видеть доступные места. И также — подсистема фиксации нарушителей правил остановки и стоянки, работа средств эвакуации.

Программный продукт для сервиса разрабатывает Центр информационных технологий Мингорисполкома. Все информсистемы входят в экосистему приложения «Умный город». Когда приложение заработает, водители смогут просто открыть карту Минска и ввести локации по парковкам. После этого пользователь перейдет на данный информационный сервис и выберет необходимую ему функцию: поставить машину на парковку, разместить на стоянке на хранение, вызвать эвакуатор, сообщить, если чья-то машина мешает и т.д.

Во втором квартале 2027 года система должна заработать в полном объеме.

