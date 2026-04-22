В Мордовии запустили обучающую программу для социальных предпринимателей

Обучающая программа для социальных предпринимателей стартовала 20 апреля в Мордовии в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономики, торговли и предпринимательства республики.
Участниками обучения стали предприниматели, имеющие статус социального предприятия, а также представители бизнеса и жители, планирующие начать деятельность в социальной сфере. Программа представляет собой акселератор, направленный на формирование устойчивой бизнес-модели. Обучение состоит из пяти модулей. Участники научатся анализировать рынок, составлять бизнес-план, работать с финансами и налогами, а также эффективно использовать меры государственной поддержки.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.