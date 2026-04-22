Власти сказали, какие дороги к деревням и дачам отремонтируют под Минском

В Минской области планируется отремонтировать свыше 630 километров дорог, рассказали в сюжете телеканала «Беларусь 1».
Так, после зимы на Минщине большое внимание будет уделено проселочным и деревенским дорогам с гравийным и грунтовым покрытием. Так, в Червенском районе уже восстанавливают покрытие в деревне Колодежи — работает грейдер, местами организована подсыпка.
По словам главы Червенского ЖКХ Сергея Колтовича, после зимы наиболее проблемные — грунтовые и песчаные дороги. Но пока их ремонту в некоторых случаях мешает непогода, так как при восстановлении гравийных и грунтовых покрытий нужно учитывать вероятность осадков и другие явления.
Всего в Минской области в ходе ямочного ремонта планируют ликвидировать около 800 квадратных метров дефектов покрытия. А самые масштабные работы будут проведены на подъездах к Дзержинску, где в 2026 году будут проходить областные «Дажынкi».