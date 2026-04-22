Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти сказали, какие дороги к деревням и дачам отремонтируют под Минском

Власти раскрыли детали ремонта деревенских дорог в Минской области.

Источник: Комсомольская правда

В Минской области планируется отремонтировать свыше 630 километров дорог, рассказали в сюжете телеканала «Беларусь 1».

Так, после зимы на Минщине большое внимание будет уделено проселочным и деревенским дорогам с гравийным и грунтовым покрытием. Так, в Червенском районе уже восстанавливают покрытие в деревне Колодежи — работает грейдер, местами организована подсыпка.

По словам главы Червенского ЖКХ Сергея Колтовича, после зимы наиболее проблемные — грунтовые и песчаные дороги. Но пока их ремонту в некоторых случаях мешает непогода, так как при восстановлении гравийных и грунтовых покрытий нужно учитывать вероятность осадков и другие явления.

Всего в Минской области в ходе ямочного ремонта планируют ликвидировать около 800 квадратных метров дефектов покрытия. А самые масштабные работы будут проведены на подъездах к Дзержинску, где в 2026 году будут проходить областные «Дажынкi».