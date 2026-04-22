Технологический фестиваль пройдет в Нижнем в рамках конференции ЦИПР

В Нижнем Новгороде с 22 по 23 мая 2026 года пройдет значимое событие — городской технологический фестиваль, частью которого станет музыкальная программа «Тех-Френдли Викенд». Местом проведения станет Нижегородская ярмарка, сообщили организаторы.
В этом году организаторы, в рамках ежегодной конференции ЦИПР, решили сделать акцент на культурной составляющей. Музыка будет служить дополнением к насыщенной деловой программе, призванным сделать обсуждение технологических достижений более непринужденным и вовлекающим.
Гвоздями музыкального фестиваля заявлены ANIKV и OG Buda. Компанию им составят такие артисты, как MIRÈLE, Lovanda, XXXManera, Risha, Lesha Mironov и Call Me Ilya.
Выступления запланированы на 22 и 23 мая. Днем слушателей ожидают DJ-сеты, а с наступлением вечера сцену займут живые музыкальные коллективы и исполнители.
22 мая перед публикой выступят Call Me Ilya, Lovanda, MIRÈLE, а главным событием вечера станет выступление ANIKV.
23 мая начало программы положит Lesha Mironov, далее зрители увидят Risha и XXXManera, а хедлайнером заключительного дня станет OG Buda.
Музыкальные мероприятия будут проходить с полудня до десяти вечера, органично дополняя рамки фестиваля и выходя за пределы его деловой активности.
Помимо музыкальной части, участников ждут традиционные мероприятия: лекции, панельные дискуссии, мастер-классы и интерактивные форматы. Основные темы деловой программы будут посвящены долгосрочным технологическим и социальным преобразованиям, а на одной площадке соберутся ведущие ученые, бизнесмены и представители творческих сфер.
На протяжении всех дней фестиваля посетители смогут погрузиться в мир виртуальной реальности в VR-зонах, оценить технологические инсталляции, принять участие в спортивных и интеллектуальных играх, а также в программах для самых юных гостей. Для расширения границ мероприятия разработана городская инициатива «Знакомьтесь, Нижний», специально для участников ЦИПР и «Тех-Френдли Викенд».
Организованы шаттлы для перемещения между ключевыми локациями, а городские рестораны предложат гостям специальные меню. Кроме того, партнерами благотворительного полумарафона «БЕГИ, ГЕРОЙ!» выступят ЦИПР и «Тех-Френдли Викенд», к которому смогут присоединиться все желающие.
Вход на музыкальные мероприятия и другие активности «Тех-Френдли Викенд» свободный, однако требуется предварительная регистрация. Для посещения выступлений 22 и 23 мая необходимо выбрать временной слот: дневной (с 12:00 до 19:00) или вечерний (с 20:00 до 22:00). Доступна регистрация только на один слот в день, количество мест ограничено.
