Снег и мороз идут на Волгоград: в МЧС дали прогноз на 23−25 апреля

Волгоградцам стоит подготовиться к резкому похолоданию. По данным Волгоградского ЦГМС, в ближайшие ночи ожидаются осадки в виде дождя со снегом, а дискомфорт усилит сильный ветер.
Самое важное: ночью и утром 23, 24 и 25 апреля в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до −1… −3. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, переходящего в снегопад.
Садоводам стоит укрыть теплолюбивые растения и рассаду. Для защиты всходов можно использовать дымление или полив почвы — это поможет уберечь урожай от холода. Водителям нужно быть внимательнее на дорогах в ранние часы: из-за перепадов температур возможен иней, который делает покрытие скользким.
Службам ЖКХ стоит быть наготове: возможны локальные перебои в работе систем жизнеобеспечения из-за погодных условий.
Отдельный риск — пожары. В холода люди чаще используют обогреватели и печное оборудование. Специалисты предупреждают: не перегружайте электросеть и не оставляйте обогреватели без присмотра.
Синоптики рекомендуют следить за обновлениями прогноза: погода в конце апреля нестабильна, и условия могут меняться. Но уже сейчас ясно: теплые вещи и осторожность на дорогах волгоградцам точно не помешают.
