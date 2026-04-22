Раскрыт механизм формирования протуберанцев на Солнце

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Астрономы из Германии раскрыли физический механизм, способствующий образованию в короне Солнца протуберанцев — плотных нитеобразных скоплений из плазмы. Понимание этого улучшит прогнозы космической погоды, сообщила пресс-служба немецкого Института изучения солнечной системы (MPS).
«Защита земной и орбитальной инфраструктуры от опасных проявлений активности Солнца требует более точных и оперативных прогнозов космической погоды. Приобретение более глубокого понимания механизмов формирования протуберанцев позволит нам сделать большой шаг к решению этой задачи», — заявил руководитель научной группы в MPS Сами Соланки, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Протуберанцы представляют собой нитеобразные структуры из плотной и холодной плазмы, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью Солнца его магнитным полем. Они превосходят окружающую их материю короны по плотности в сотни раз и при этом уступают ей по температуре на несколько порядков. Протуберанцы играют важную роль в формировании корональных выбросов плазмы и других проявлений солнечной активности. При этом точные механизмы их возникновения и дальнейшей эволюции пока неизвестны.
Немецкие астрономы сделали большой шаг к получению подобных сведений, разработав первую реалистичную компьютерную модель протуберанцев. Она учитывает взаимодействие между верхним слоем поверхности Солнца и его короной, а также воспроизводит все ключевые магнитогидродинамические процессы, влияющие на появление протуберанцев и удержание их возле Солнца.
Проведенные при помощи этой модели расчеты показали, что в формировании протуберанцев ключевую роль играют особые поверхностные колебания, возникающие на границе между короной и хромосферой — верхней прослойкой Солнца. Они периодически «вырывают» небольшие скопления плазмы хромосферы и поднимают их на некоторую высоту, где их подхватывает магнитное поле особой конфигурации, периодически возникающее в короне светила.
В результате этого возникают относительно стабильные и плотные нитеобразные структуры из холодной плазмы хромосферы, которые со временем растут и превращаются в протуберанцы. Понимание этого, а также раскрытие важной роли приповерхностных процессов в хромосфере в формировании протуберанцев, позволит существенным образом повысить точность прогнозов космической погоды, подытожили исследователи.