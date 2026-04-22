Раскрыт механизм формирования протуберанцев на Солнце

Протуберанцы представляют собой нитеобразные структуры из плотной и холодной плазмы, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью Солнца его магнитным полем. Они превосходят окружающую их материю короны по плотности в сотни раз и при этом уступают ей по температуре на несколько порядков. Протуберанцы играют важную роль в формировании корональных выбросов плазмы и других проявлений солнечной активности. При этом точные механизмы их возникновения и дальнейшей эволюции пока неизвестны.