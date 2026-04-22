От пеленок до диплома: как вузы помогают студентам совмещать семью и учебу

Раньше молодым людям зачастую приходилось откладывать рождение ребенка, а тем, кто решал совместить семью с учебой, было непросто. Но со временем ситуация меняется. С 2025 года в России работает национальный проект «Семья». При его поддержке в вузах открывают детские комнаты: ими могут пользоваться и студенты, и преподаватели, чтобы покормить или переодеть детей, а при необходимости оставить их на время под присмотром.
Рассказываем, как в Воронеже для студенческих семей готовят отдельные пространства в общежитиях, в Нижневартовске будущие психологи подменяют нянь, а в Магнитогорске малышей учат инженерной мысли.
На пару с малышом.
Обычно пространства для детей в вузах бывают двух видов, у каждого — своя задача. Первый — это комната матери и ребенка. Там есть все необходимое: например, пеленальный столик, кресло для кормления, холодильник и микроволновка. Переодели, покормили малыша — и можно спокойно идти дальше по учебным делам.
Второй вариант — группа кратковременного пребывания. Такие комнаты оснащены безопасной мебелью, игрушками. В них ребенка можно оставить на несколько часов под присмотром воспитателей. Пока малыш играет, его родитель спокойно сдает зачет или слушает лекцию.
Пользоваться этими помещениями могут студенты, аспиранты и сотрудники вузов, у которых есть дети дошкольного возраста. А где именно находится комната, подскажут в администрации университета.
Сегодня детских комнат в российских вузах более 300. А к 2030 году их количество увеличится до тысячи.
Воронеж: «семейный квартал» в общежитии.
В Воронежском государственном университете инженерных технологий (ВГУИТ) к вопросу помощи молодым родителям подошли основательно. Там работает не только комната матери и ребенка, но еще и игровая зона. Внутри — столики для рисования, книжный уголок, развивающие игрушки. Также есть пеленальный столик и удобное кресло, где можно покормить или укачать малышей.
Расходники всегда под рукой: подгузники, влажные салфетки, пеленки. А за порядком следит персонал, который готов помочь. В помещении провели воду и сделали косметический ремонт, чтобы находиться там было приятно.
Студентка Ирина Селиванова оценила преимущества этого пространства. «В комнате я могу провести с ребенком какое-то время, покормить его, гигиеническими процедурами заняться. Большую помощь оказывает это пространство», — делится Ирина.
Цифры говорят сами за себя. В вузе на очном отделении учатся 17 студенческих семей. Еще больше 50 — на заочном. Все вместе они воспитывают больше сотни детей. Для каждой такой семьи комната — реальная поддержка.
Поэтому администрация вуза решила не останавливаться на одном помещении. В планах — пересмотреть образовательную модель. Чтобы родители не отставали от однокурсников, каждому молодому отцу или матери хотят предложить индивидуальный график обучения. Главе семейства еще и с работой помогут.
«Тем семьям, которые образуются в стенах нашего вуза, мы предоставляем возможность проживания в общежитиях. Причем мы постараемся сделать некое зонирование, то есть отдельные территории, где будут только студенческие семьи проживать. Эту задачу мы уже начали реализовывать, к 1 сентября 2026 года постараемся подготовить такие возможности», — объяснил ректор вуза Николай Репников.
Нижневартовск: волонтеры-студенты как няни.
В Нижневартовском государственном университете (НВГУ) пошли дальше простой комнаты. В вузе открыли сразу два варианта: помещение матери и ребенка, а также группу кратковременного пребывания. Здесь есть детская кроватка, пеленальный столик, стул для кормления, игрушки, развивающие игры. Отдельно — санузел и ванная.
Проректор Дмитрий Лавров объясняет решение просто: студенты часто бросали учебу после появления малыша. Теперь проблема стала разрешимой.
«Перерывы плохо сказываются на образовательном процессе и не способствуют качественному освоению профессиональных компетенций, — отметил он. — В планах университета — масштабирование подобных пространств: комнаты появятся во всех учебных корпусах университета».
В комнате всегда есть персонал, который готов прийти на помощь молодым родителям. Для этого 20 студентов с факультета педагогики и психологии прошли специальное обучение. Они присматривают за детьми, играют с ними, советуют родителям, как лучше воспитывать. Малыша можно оставить на время и спокойно уйти на лекцию или экзамен. Будущие психологи и педагоги сами рады такой возможности.
«Когда я узнала, что на базе нашего общежития планируется открытие комнаты матери и ребенка, я решила пройти обучение по направлению “Основы тьютерского сопровождения детей в условиях социальных форм работы”. Благодаря курсу я освоила различные техники и методы игры с детьми, учитывая их индивидуальные особенности. Эти навыки пригодятся мне не только в моей профессиональной деятельности, но и в обычной жизни», — поделилась студентка факультета педагогики и психологии Екатерина Казачек.
Замдекана по воспитательной работе Валерия Вдовина сама сейчас совмещает роль молодой мамы и работу. Она честно признается: без поддержки справиться было бы сложно.
«Я могу работать благодаря моему мужу, который полностью делит со мной ответственность за нашего полуторагодовалого ребенка. Мы справляемся общими усилиями без бабушек и дедушек», — поделилась Валерия.
Не у каждого есть помощь. Именно для таких случаев в НВГУ и работает комната. Воспользоваться ей может любой — студент, преподаватель, сотрудник. Достаточно предупредить администрацию вуза.
Магнитогорск: инженеры с пеленок.
В Магнитогорском техническом университете имени Г. И. Носова (МГТУ им. Носова) тоже решили, что одной детской комнаты мало. Здесь открыли целый комплекс помещений. Игровая зона для кратковременного пребывания — с ярким дизайном, интерактивной доской и безопасной мебелью. Отдельно — место для кормления и гигиенических процедур. А еще специальный санузел, где есть все для самых маленьких.
На реализацию проекта вуз получил грант Минобрнауки — 2 млн 400 тыс. рублей. Организаторы продумывали каждую деталь. Так, при подборе оборудования сделали два смысловых акцента. Первый — настольная игра «Семейные ценности». Через нее малыши в игровой форме начинают понимать, что семья — это главное. Второй — игры для развития инженерного мышления. Технический вуз остается верен себе даже в детской комнате.
Мало просто присмотреть за ребенком. В МГТУ пошли дальше. Здесь комната стала еще и стажировочной площадкой, где студенты третьего и четвертого курсов института гуманитарного образования проходят практику. Они не просто изучают теорию, а сразу работают с детьми — например, проводят мастер-классы.
«Порадовало, что дети очень легко пошли на контакт с нашими будущими воспитателями, педагогами. Это не удивительно, ведь они молоды, а значит, ближе к детям, то есть по возрасту, они лучше знают, что им интересно», — говорит проректор по стратегическому развитию и экономике вуза Татьяна Никулина.
На вопрос, почему такие комнаты вообще нужны, ответила замглавы Магнитогорска Наталья Сафонова. Она вспомнила свои студенческие годы, когда такая комната очень бы пригодилась.
«Тогда молодые мамы, приходя учиться в институт, понимали, что если некому оставить ребенка, то придется брать академический отпуск. Сейчас же есть уникальная возможность совместить учебу и материнство, а кому-то и работу», — отметила Наталья Сафонова.
Детские комнаты в вузах только часть большой работы, которую ведут по нацпроекту «Семья». Жители России могут получить материнский капитал, различные пособия, оформить семейную ипотеку по льготной ставке, посещать новые модельные библиотеки, пройти репродуктивную диспансеризацию и многое другое.