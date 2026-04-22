От пеленок до диплома: как вузы помогают студентам совмещать семью и учебу

Раньше молодым людям зачастую приходилось откладывать рождение ребенка, а тем, кто решал совместить семью с учебой, было непросто. Но со временем ситуация меняется. С 2025 года в России работает национальный проект «Семья». При его поддержке в вузах открывают детские комнаты: ими могут пользоваться и студенты, и преподаватели, чтобы покормить или переодеть детей, а при необходимости оставить их на время под присмотром.