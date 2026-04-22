Нижегородцы могут получить удостоверение многодетной семьи в упрощенном порядке

Удостоверение многодетной семьи в Нижегородской области можно оформить в упрощенном порядке. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Получателям услуги в электронном виде не нужно будет предоставлять какие-либо документы — всю информацию специалисты возьмут из профиля на портале «Госуслуги».
Получить удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи, могут граждане, проживающие в Нижегородской области. Документ предлагается оформить в бумажном или электронном виде. Оба варианта имеют одинаковую юридическую силу.
«Подать заявление на получение электронного удостоверения можно через личный кабинет на портале Госуслуг. Заявителю не потребуется отдельно загружать паспортные данные, документы, подтверждающие регистрацию актов гражданского состояния, или справки об обучении детей в возрасте 18−23 лет в школе или учреждении СПО», — пояснил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Срок оформления удостоверения составляет до восьми рабочих дней.
