В Краснокамском округе Прикамья уровень воды снизился на 10 сантиметров

Уровень воды в реке Ласьва снизился, сообщили в администрации Краснокамского муниципального округа Пермского края.
О подтоплении приусадебных участков взволнованные жители посёлка Ласьва сообщили в соцсетях. По состоянию на 15:00 22 апреля вода в одноимённой реке ушла на 5−10 сантиметров, а в деревне Новосёлы её уже нет совсем.
Подтопленными остаются 25 участков. В округе действует режим повышенной готовности, спасатели ведут постоянный мониторинг. Жителям подтопленных территорий по необходимости доставляют воду и питание.
Пункт круглосуточного дежурства в Ласьве завершает работу, но при угрозе нового подъёма воды его развернут снова. В региональном МЧС отметили, что пострадавших нет и в эвакуации никто не нуждается.
В администрации напомнили, что о происшествиях можно сообщить по номеру: 5−14−36 или 112. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.