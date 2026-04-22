148 нижегородцев покусали клещи

148 нижегородцев обратились за помощью после укуса клеща. Среди пострадавших есть 53 ребенка, рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Случаи присасывания насекомых выявили в 34 округах региона, а также в пяти районах Нижнего Новгорода (Автозаводский, Канавинский, Ленинский, Советский и Приокский). Больше всего жалоб на укусы клещей зафиксировали в Ветлужском, Кстовском, Павловском и Первомайском и Дзержинском округах.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 7,7 тысячи жителей Нижегородской области сдали кровь с начала года.