На Ставрополье за два дня собаки напали на ребенка и мужчину

А в Ростове правоохранительные органы занимаются делом Татьяны, которая вместе со своей собакой пострадала от нападения чужих питбулей. Как рассказала женщина в беседе с «КП — Ростов-на-Дону», 23 марта она выгуливала трех своих собак породы уиппет. Возле школы № 102 на ее питомцев набросились два питбуля, которых выгуливала другая женщина. Хозяйка уиппетов отпустила поводки, чтобы животные могли убежать, но десятилетнего Ричи пришлось прикрывать собой. Пес чудом выжил после тяжелых травм, перенес операцию. Сама Татьяна серьезно пострадала. Она написала заявления в полицию, прокуратуру и администрацию.