В Роспотребнадзоре заявили, что гриппом в России болеют меньше, чем 20 лет назад

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень заболеваемости гриппом в России значительно снизился по сравнению с ситуацией 20 лет назад, передаёт ТАСС.
Это стало возможным благодаря массовой вакцинации, которая охватывает более половины населения страны ежегодно, рассказала Попова на открытии Второй российско-африканской конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.
По словам главы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, благодаря вакцинации количество смертей от гриппа также существенно уменьшилось. Она отметила, что Россия является уникальной страной в этом отношении.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что текущий эпидемический сезон гриппа и ОРВИ не был особенно напряжённым, и уже ведётся подготовка к следующему сезону. В частности, разрабатываются новые вакцинные штаммы и заключаются контракты на поставку противогриппозных вакцин на следующий год.
Напомним, в Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости COVID-19. Доминирующим штаммом в настоящее время является «Стратус».