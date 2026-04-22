В Ростове опубликовали отчеты о доходах ректоров ЮФУ и ДГТУ

В Ростове-на-Дону среднемесячные зарплаты ректоров двух ведущих вузов снизились за год, но остались в пределах 500 тысяч рублей. Это следует из опубликованных отчетов по итогам 2025 года.
Так, например, ректор Южного федерального университета (ЮФУ) в прошлом году ежемесячно получала 505,3 тысячи рублей. Судя по документам, в 2024 году руководителю платили 556,3 тысячи рублей.
Оплата труда ректора Донского государственного технического университета (ДГТУ) составляла 519,2 тысячи рублей в месяц. При этом годом ранее указывали сумму в 525,6 тысячи рублей.
