В Ростове опубликовали отчеты о доходах ректоров ЮФУ и ДГТУ

Зарплаты ректоров двух ведущих вузов Ростова составили более 500 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону среднемесячные зарплаты ректоров двух ведущих вузов снизились за год, но остались в пределах 500 тысяч рублей. Это следует из опубликованных отчетов по итогам 2025 года.

Так, например, ректор Южного федерального университета (ЮФУ) в прошлом году ежемесячно получала 505,3 тысячи рублей. Судя по документам, в 2024 году руководителю платили 556,3 тысячи рублей.

Оплата труда ректора Донского государственного технического университета (ДГТУ) составляла 519,2 тысячи рублей в месяц. При этом годом ранее указывали сумму в 525,6 тысячи рублей.

