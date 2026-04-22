Минтранс: в Евпатории построят дорогу вдоль железнодорожных путей

В Евпатории планируют построить дорогу вдоль железнодорожных путей. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.
Чиновник принял участие в совещании по развитию инфраструктуры в Евпатории. Его провел председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
«Главная тема — начало строительства новой автомобильной дороги вдоль железнодорожных путей», — рассказал руководитель крымского Минтранса.
Как пояснил глава ведомства, возведение объекта позволит перераспределить транспортные потоки. Кроме того, благодаря появлению дороги будет обеспечен удобный подъезд к развивающимся микрорайонам. На совещании обсудили перенос инженерных коммуникаций. Благодаря этому работы можно будет выполнить без сбоев.
«Также обсудили вопросы по местам размещения парковочных зон и новых автобусных остановок», — рассказал Козловский.