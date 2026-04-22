Четырехдневная рабочая неделя ждет нижегородцев перед майскими праздниками

Следующая рабочая неделя для нижегородцев будет сокращенной. Согласно производственному календарю, с 27 по 30 апреля жителям региона предстоит отработать всего четыре дня, после чего наступят трехдневные выходные в честь Праздника Весны и Труда.
Самое время проверить мангалы и перебрать шампуры — шашлычный сезон открывается. Четыре трудовых дня пролетят быстро, тем более что 30 апреля, в предпраздничный четверг, рабочий день по традиции сократят на час. Правда, погода, похоже, решила внести свои коррективы. По нынешним данным «Яндекс. Погоды», все эти дни в Нижнем Новгороде обещают дожди с редкими прояснениями. Так что зонт лучше держать под рукой.
На неделе с 4 по 8 мая придется ненадолго вернуться к делам, но это того стоит, ведь впереди вторая волна выходных. С 9 по 11 мая (суббота — понедельник) нижегородцы будут отдыхать в честь Дня Победы, а 8 мая, как и положено накануне праздника, рабочий день сократят на час. В итоге май радует раскладом: 19 рабочих дней против 12 выходных.