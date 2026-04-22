Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четырехдневная рабочая неделя ждет нижегородцев перед майскими праздниками

С 27 по 30 апреля работаем, а с 1 по 3 мая отдыхаем.

Источник: Комсомольская правда

Следующая рабочая неделя для нижегородцев будет сокращенной. Согласно производственному календарю, с 27 по 30 апреля жителям региона предстоит отработать всего четыре дня, после чего наступят трехдневные выходные в честь Праздника Весны и Труда.

Самое время проверить мангалы и перебрать шампуры — шашлычный сезон открывается. Четыре трудовых дня пролетят быстро, тем более что 30 апреля, в предпраздничный четверг, рабочий день по традиции сократят на час. Правда, погода, похоже, решила внести свои коррективы. По нынешним данным «Яндекс. Погоды», все эти дни в Нижнем Новгороде обещают дожди с редкими прояснениями. Так что зонт лучше держать под рукой.

На неделе с 4 по 8 мая придется ненадолго вернуться к делам, но это того стоит, ведь впереди вторая волна выходных. С 9 по 11 мая (суббота — понедельник) нижегородцы будут отдыхать в честь Дня Победы, а 8 мая, как и положено накануне праздника, рабочий день сократят на час. В итоге май радует раскладом: 19 рабочих дней против 12 выходных.