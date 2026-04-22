В Балтийске пришли в негодность качели в парке, благоустройство которого завершили два года назад

В 2020 году бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов анонсировал благоустройство парка, назвав его «знаковым» местом для жителей Балтийска. Работы там начались лишь через два года. Изначально власти обещали до декабря 2022-го обновить центральную аллею и две велодорожки, установить три новые площадки, скамейки, урны и фонари, а также облагородить центральные ворота. Позже, объясняя перенос сроков, администрация захотела построить мостики, верёвочный и скейт-парки, расчистить каналы. Место привели в порядок только в 2024 году.