Ольга Скоробогатова: оплата по QR-коду за границей станет доступнее

По словам Скоробогатовой, банк стремится сделать оплату по QR-коду доступной в странах, которые россияне выбирают для отдыха.

Источник: Комсомольская правда

ВТБ намерен до конца года расширить географию сервиса оплаты по QR-коду, охватив десять стран, популярные среди российских туристов. Об этом в интервью РБК рассказала первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

По словам Скоробогатовой, банк стремится сделать оплату по QR-коду доступной в странах, которые россияне выбирают для отдыха. «Мы хотим, чтобы в Турции, Египте, Вьетнаме и других популярных направлениях наши граждане могли беспрепятственно расплачиваться с помощью QR-кода в любых торговых и сервисных точках», — заявила она.

Скоробогатова также напомнила о стратегическом подходе ВТБ к развитию своих операций за границей. «Исторически банк был создан на базе внешнеэкономической деятельности и сохранил свои дочерние банки в странах СНГ, активно развивая филиалы в дружественных государствах. Это приносит плоды: каждый второй платеж через традиционные каналы в этих странах проходит через инфраструктуру ВТБ», — отметила она.

Кроме того, банк нацелился на развитие трансграничных расчетов. «Мы наблюдаем активное развитие национальных цифровых валют — цифрового рубля, рупии и юаня. ВТБ также рассматривает возможность использования цифровых финансовых активов и стейблкоинов для взаиморасчетов. Это крайне перспективное направление», — добавила Скоробогатова.

