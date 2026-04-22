Нижегородская область присоединится к всероссийскому субботнику

Всероссийский субботник по уборке территорий, созданных при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», пройдет по всей стране 25 апреля. Жители Нижегородской области смогут присоединиться к мероприятию, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Участники субботника займутся уборкой дворов и общественных зон, высадкой цветов и деревьев, приведением в порядок скульптур, покраской лавочек, цоколей и ограждений, наведением чистоты в подъездах. Кроме того, запланированы мастер-классы, спортивные состязания, лекции и воркшопы.
В событии также примут участие волонтеры платформы «Добро.рф». Они расскажут жителям Нижегородской области об онлайн-голосовании за объекты для будущего благоустройства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.