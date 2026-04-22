Учения ФСБ и МЧС пройдут в Волгограде 22 апреля

22 апреля 2026 года в административном здании УФСБ России по Волгоградской области состоятся крупные пожарно-тактические учения. К ним присоединятся специалисты МЧС России, чтобы отработать совместные действия в экстренных ситуациях, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.
Силовики заранее информирует жителей региона, чтобы избежать недоразумений и лишних волнений. В ходе учений возможны временные ограничения движения транспорта и пешеходов в районе проведения мероприятий. Это необходимая мера для эффективной отработки всех задач и сценариев, которые могут возникнуть в реальной ситуации. Организаторы просят отнестись к этим неудобствам с пониманием, ведь цель учений — обеспечить безопасность.
Особое внимание уделяется тому, чтобы горожане не поддавались ложным слухам и домыслам, которые иногда возникают во время подобных событий.