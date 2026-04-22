Почти 19,5 тысячи жителей Северной Осетии прошли скрининг на гепатит C

Тестирование на наличие вирусного гепатита С прошли около 19,5 тыс. жителей Северной Осетии в возрасте от 25 лет, сообщили в министерстве здравоохранения республики. Борьба с этим заболеванием — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Скрининг проводится методом определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови. Это позволяет своевременно выявлять возможное инфицирование и направлять пациентов на дальнейшее обследование и лечение.
«Раннее выявление заболевания играет ключевую роль в предупреждении развития тяжелых осложнений, таких как цирроз и рак печени, а также в снижении риска дальнейшего распространения инфекции. В этой связи особое внимание уделяется информированию населения о важности прохождения обследования и доступности диагностики в медицинских организациях региона», — отметили в министерстве здравоохранения Северной Осетии.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.