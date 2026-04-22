Вареники-сердечки с творогом появились на прилавках нижегородской молочной кухни

Нижегородская молочная кухня начала продавать вареники-сердечки с творогом. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев.
Меньше месяца назад муниципальное предприятие выпустило два варианта вареников — с картофелем и с картофелем и грибами. Теперь нижегородцы смогут попробовать еще одну начинку.
Повара и технологи Дирекции по организации питания разработали продукт, сделав акцент на натуральный состав и высокое качество.
«Уверен, и юные нижегородцы, и их родители по достоинству оценят новинку», — отметил Юрий Шалабаев.
