148 обращений из-за укусов клещей зафиксировали в Нижегородской области

В Нижегородской области зафиксировано 148 случаев присасывания клещей. Из общего числа пострадавших 53 человека — дети, что было подтверждено региональным управлением Роспотребнадзора. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
Случаи нападения клещей отмечены на территории 34 муниципалитетов, а также в пяти районах самого Нижнего Новгорода, включая Автозаводский, Канавинский, Ленинский, Советский и Приокский.
Наиболее часто укусы клещей происходят в Ветлужском, Кстовском, Павловском и Первомайском муниципальных образованиях, а также в городском округе Дзержинск.
Ранее нижегородцам напомнили о бесплатной прививке от энцефалита.