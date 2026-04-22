ДТП с погибшим произошло в Воронежской области при оформлении другой аварии

Один человек погиб и один пострадал в ДТП на 345-м км автодороги Р-298 «Курск-Саратов» в Аннинском районе ночью вторника, 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Toyota под управлением 52-летнего жителя Санкт-Петербурга врезалась в стоящий грузовик Shacman, который был припаркован из-за оформления произошедшей ранее аварии.
В результате столкновения водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Его 50-летний пассажир, петербуржец, получил травмы. Мужчину доставили в больницу.