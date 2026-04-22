В Ростове обновили антирейтинг управляющих компаний

Самая большая задолженность за электроэнергию составила 6,3 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области обновлен антирейтинг управляющих компаний-должников по итогам первого квартала 2026 года. Несмотря на то, что наблюдается положительная динамика, и общее число должников сократилось с 69 до 42, в список попали и новые организации из Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Красного Сулина.

Среди них:

ООО УК «Новая Жизнь», г. Ростов-на-Дону (ИНН 6143099609);

ООО «УК Стимул», г. Ростов-на-Дону (ИНН 6164117471);

ООО «Сулин Комфорт», г. Красный Сулин (ИНН 6148013838);

ООО «Горжилэксплуатация», г. Новочеркасск (ИНН 6150068231);

ООО «РЦУМЖФ», г. Ростов-на-Дону (ИНН 6163157457).

Также список неплательщиков пополнили компании из Азова, Батайска, Волгодонска, Зверево, Таганрога, Шахт, Аксайского и Красносулинского районов.

Самая большая сумма задолженности за электроэнергию отмечена.

у ростовской управляющей компании ООО «УК “Покровский”. Ее долг.

за электроэнергию достиг 6,3 млн рублей.

А такие управляющие компании, как «Батайский Лидер», «Батайская УО ЖКХ», «Маяк», «Жилищник», «Батайский Управдом», «Феникс и К» и «Столица», — объединяет не только включение в антирейтинг, но и наличие в составе руководителей или учредителей одного и того же юридического лица из северного региона. Совокупная задолженность этих компаний перед «ТНС энерго Ростов-на-Дону» превышает 12 млн рублей.

— Любая задолженность управляющей компании перед поставщиками ресурсов несет риски в первую очередь для комфортного проживания граждан. Когда долг внезапно возникает у организаций, которые ранее не вызывали нареканий, ситуация требует пристального внимания контролирующих.

и надзорных органов. Наша ключевая задача — не допустить ненадлежащего исполнения обязательств перед жильцами, — прокомментировал директор департамента по работе с населением Александр Светличный.

По его словам, защитить интересы собственников в этом случае можно путем лишения компаний-должников соответствующей лицензии.

Гарантирующий поставщик призывает жителей Ростовской области внимательно относиться к выбору управляющей компании и всегда уточнять сведения о ее задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Узнать информацию о полном перечне компаний в антирейтинге можно на официальном сайте гарантирующего поставщика.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше