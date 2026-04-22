Для маршрута № 59 в Иркутске ищут нового перевозчика

Ранее сертификат аннулировали в связи с невыполнением ни одного рейса по расписанию в течение более чем трёх дней.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске ищут нового перевозчика для автобусного маршрута № 59 «Микрорайон Зелёный (кольцевой)». С 17 апреля 2026 года аннулировано свидетельство на перевозки, ранее выданное индивидуальному предпринимателю на срок с 22 марта 2023 года по 22 марта 2028 года.

— Это связано с невыполнением ни одного рейса по расписанию в течение более чем трёх дней подряд без наличия чрезвычайной ситуации, — пояснили в городской администрации.

Срок действия нового свидетельства — до 180 дней. Это временная мера, которое позвонит оперативно восстановить транспортное сообщение. Новый перевозчик должен обслуживать один автобус малого класса.