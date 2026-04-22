Рекордные осадки вызвали у нижегородцев всплеск активности на метеоресурсах

Аномальное для середины весны количество снега, выпавшее в Нижегородской области, не только изменило транспортную обстановку, но и повлияло на цифровое поведение жителей. Аналитики МегаФона, обработав обезличенные данные о потреблении мобильного интернета, зафиксировали резкий рост интереса к метеорологическим приложениям и активизацию спроса на услуги доставки.
Внешние погодные условия отразились и на активности абонентов. С приближением циклона нижегородцы стали значительно чаще проверять прогнозы. Во второй половине апреля регион поднялся на пять строчек вверх в общероссийском рейтинге субъектов с наибольшим интересом к теме погоды, переместившись с 22-го на 17-е место. Только за одни сутки жители области сгенерировали на тематических ресурсах такой объём трафика, который эквивалентен отправке более 500 тысяч фотографий заснеженных улиц в мессенджерах.
После сообщений о циклоне общий объём мобильного трафика в области на сайтах о погоде увеличился сразу в 2,7 раза относительно среднесуточных значений.
Параллельно эксперты отметили рост спроса на сервисы доставки еды. Предпочитая минимизировать перемещения по городу в непогоду, жители активнее пользовались приложениями и агрегаторами. По этому показателю Нижегородская область вышла на 9-е место в национальном рейтинге.
«Цифровой след жителей — это зеркало их повседневных решений. Аномальный снег в апреле наглядно показал, как быстро люди адаптируются к внешним условиям: вместо поездок они проверяют прогноз, заказывают еду и делятся кадрами непогоды онлайн», — подытожили в пресс-службе мобильного оператора.