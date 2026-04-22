Рекордные осадки вызвали у нижегородцев всплеск активности на метеоресурсах

Внешние погодные условия отразились и на активности абонентов. С приближением циклона нижегородцы стали значительно чаще проверять прогнозы. Во второй половине апреля регион поднялся на пять строчек вверх в общероссийском рейтинге субъектов с наибольшим интересом к теме погоды, переместившись с 22-го на 17-е место. Только за одни сутки жители области сгенерировали на тематических ресурсах такой объём трафика, который эквивалентен отправке более 500 тысяч фотографий заснеженных улиц в мессенджерах.