Автоюрист Славнов напомнил о правилах украшения машины перед 9 Мая

На фарах и номерах какие-либо изображения размещать запрещено.

Источник: Нижегородская правда

Автоюрист Дмитрий Славнов поделился с RT важными советами по украшению автомобиля к 9 Мая.

Он напомнил, что тонировка передних и лобовых стёкол запрещена. Это значит, что нельзя закрывать их плёнкой или другими материалами — даже из патриотических соображений. А вот задние стёкла и стекло багажника можно тонировать. Поэтому, по мнению эксперта, нет ничего противозаконного в том, чтобы разместить на них фотографии «Бессмертного полка» или праздничные надписи.

Славнов также подчеркнул, что есть места, где украшения категорически запрещены. В частности, на фарах и номерных знаках их размещать нельзя. Это связано с техническими и безопасностью: закрытые фары могут мешать обзору, а закрытые номера — затруднять идентификацию автомобиля.

Кроме того, юрист посоветовал не прикреплять к автомобилю георгиевскую ленточку: её лучше носить на одежде, например, на пиджаке.

Ранее на сайте pravda-nn.ru нижегородцам напомнили об уместности использования георгиевской ленты — как одного из символов воинской славы России.