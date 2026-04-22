Автоюрист Славнов напомнил о правилах украшения машины перед 9 Мая

Он напомнил, что тонировка передних и лобовых стёкол запрещена. Это значит, что нельзя закрывать их плёнкой или другими материалами — даже из патриотических соображений. А вот задние стёкла и стекло багажника можно тонировать. Поэтому, по мнению эксперта, нет ничего противозаконного в том, чтобы разместить на них фотографии «Бессмертного полка» или праздничные надписи.