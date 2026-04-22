Экспертиза одобрила проект туристического комплекса в районе променада в Светлогорске

Объект разместят на улице Балтийской.

Экспертиза одобрила проект туристического комплекса в районе променада в Светлогорске. Информацию об этом опубликовали на сайте единого реестра заключений.

Проект спальных корпусов центра по оказанию оздоровительных услуг для населения реализует АО СЗ «Балтийский берег». Комплекс разместят на участке с кадастровым номером 39:17:010006:25. Территория площадью почти 1,3 гектара располагается на улице Балтийской в Светлогорске. Документация проходила негосударственную экспертизу.

Отметим, что объект появится на месте некапитальных строений частной туристической базы. Ранее они использовались под детский оздоровительный лагерь имени Матросова. В июле 2024 года землю выкупил инвестор курортно-оздоровительного комплекса, который строят на променаде в Светлогорске.

На участке предлагали разместить четырёхэтажное здание гостиницы в курортной архитектуре с фронтонами, выходящими на море. При строительстве предлагали использовать традиционные для города материалы: дерево, черепицу, светлую штукатурку и кирпич. Проект также включал парковку.