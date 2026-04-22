Жителей Пермского края приглашают на Всероссийский субботник

В Прикамье 25 апреля пройдет Всероссийский субботник. Участники приведут в порядок территории, которые ранее были благоустроены по федеральному проекту, направленному на создание комфортной городской среды.
Такие акции уже давно стали традицией: они помогают объединить людей и дают возможность внести вклад в чистоту и благоустройство родных городов. В прошлом году к уборке присоединились более 56 тысяч жителей региона.
В этом году планируется провести работы во дворах и общественных пространствах: убрать мусор, высадить растения, привести в порядок скульптуры и элементы городской инфраструктуры, обновить скамейки и ограждения. Работы пройдут сразу в нескольких населенных пунктах. Например, в Очере займутся благоустройством «Павловской аллеи» и набережной «Прудник», в Краснокамске — наведут порядок в скверах «Бажова» и «Молодоженов», в Чернушке — на территориях «Нового Арбата» и «Зеленого города», в Соликамске — в «Калинников парке», а в Александровске — в «Морозовском парке» и у Дворца культуры.
Отмечается, что субботник проходит одновременно с всероссийским онлайн-голосованием за объекты благоустройства, которое продлится до 12 июня. Жители региона могут выбрать проекты, которые будут реализованы в будущем.
Принять участие в голосовании могут все желающие старше 14 лет. Сделать это можно на специальной платформе, с помощью волонтеров или через мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе».