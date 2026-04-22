Жителей Пермского края приглашают на Всероссийский субботник

В этом году планируется провести работы во дворах и общественных пространствах: убрать мусор, высадить растения, привести в порядок скульптуры и элементы городской инфраструктуры, обновить скамейки и ограждения. Работы пройдут сразу в нескольких населенных пунктах. Например, в Очере займутся благоустройством «Павловской аллеи» и набережной «Прудник», в Краснокамске — наведут порядок в скверах «Бажова» и «Молодоженов», в Чернушке — на территориях «Нового Арбата» и «Зеленого города», в Соликамске — в «Калинников парке», а в Александровске — в «Морозовском парке» и у Дворца культуры.