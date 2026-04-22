В Ростове оказалось в восемь раз меньше «умных» ЖК, чем в Краснодаре

В реестре «умных» новостроек зарегистрировано четыре ростовских жилых комплекса. Об этом рассказал заместитель коммерческого директора ЕРЗ (единый ресурс застройщиков) Александр Король.

Количество «умных» новостроек в Ростове оказалось более чем в восемь раз меньше, чем в соседнем Краснодаре — там зарегистрировано 35 домов.

«Преобладание Краснодарского края вызвано более высокой конкуренцией застройщиков в регионе — наличие класса умности позволяет отстроиться от конкурентов и усилить позиционирование проектов в рекламе», — пояснил Александр Король в разговоре с «Ъ-Ростов».

Проект присвоения новостройкам различных классов «умного» многоквартирного дома был запущен в 2021 году. Всего в реестре содержатся почти 350 жилых комплексов по всей России, из них более 50 находятся в Южном федеральном округе.