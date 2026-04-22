Опубликованы отчёты о доходах ректорах ЮФУ и ДГТУ в Ростове. Их среднемесячные зарплаты снизились за год.
В частности:
среднемесячный доход ректора Южного федерального университета (ЮФУ) в 2025 году составил 505,3 тысячи рублей, что на 51 тысячу рублей меньше показателя 2024 года (556,3 тысячи рублей);
зарплата ректора Донского государственного технического университета (ДГТУ) в отчётном периоде зафиксирована на уровне 519,2 тысячи рублей в месяц — на 6,4 тысячи рублей ниже уровня 2024 года (525,6 тысячи рублей).