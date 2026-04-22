Лесорубы спилили 32 вековых дуба на 5 млн рублей в Воронежской области

Памятник природы «Долина реки Пыховка» занимает более 1,4 тыс. га и располагается на границе Воронежской и Волгоградской областей. Его своеобразие заключается в том, что бассейн реки находится на стыке не только отдельных физико-географических районов, но и ландшафтных провинций — лесостепной Среднерусской возвышенности и лесостепной Окско-Донской равнины. Верховья и средняя часть бассейна реки относятся к Калачскому Прихоперью. В этом месте хорошо сохранились характерные элементы южной лесостепи: пойменные и суходольные луга, остепненные склоны, заболоченные участки пойм и байрачные леса. Важную роль в сложившейся экосистеме играют дубы.