Звездопад Лириды смогут увидеть нижегородцы в ночь с 22 на 23 апреля

В небе над Нижним Новгородом ожидается пик метеорного потока Лириды. Наиболее интенсивное явление можно будет наблюдать в ночь с 22 на 23 апреля, рассказали в планетарии им. Г. М. Гречко.
По прогнозам астрономов, активность звездопада достигнет около 18 метеоров в час, однако поток известен своей непредсказуемостью: в отдельные периоды возможны кратковременные всплески до 90 метеоров в час.
Условия для наблюдений в этом году складываются благоприятно. Во время пика Луна будет освещена примерно на 34%, что не окажет существенного влияния на видимость метеоров.
Радиант потока расположен в созвездии Лиры, рядом с яркой звездой Вега, однако наблюдать «падающие звёзды» можно будет в любой части неба. Лириды традиционно привлекают внимание тем, что оставляют после себя яркие пылевые шлейфы, заметные в течение нескольких секунд.
По данным синоптиков, в ночь пика в Нижнем Новгороде ожидается облачная погода с постепенным прояснением. Наилучшие условия для наблюдений прогнозируются ближе к утру — в промежутке с 2:00 до 4:00, когда возможны «окна» в облачности. Температура воздуха опустится до −2…0 градусов. Вечером 22 апреля не исключены небольшие осадки в виде дождя или мокрого снега, однако к ночи они должны прекратиться.
Специалисты рекомендуют одеваться по-зимнему: при длительном наблюдении за небом риск переохлаждения значительно возрастает. Дополнительная техника не потребуется — метеоры хорошо видны невооружённым глазом. Для лучшего обзора стоит выбирать площадки вдали от городского освещения.
