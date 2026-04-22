Два бронзовых меча пытались провезти через КПП Верхний Ларс из Грузии в Анапу

Их нашли в багажнике автомобиля, стоимость раритета — 56 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Два бронзовых меча пытались провезти через КПП Верхний Ларс. Об этом сообщает «АиФ — Северный Кавказ» со ссылкой на Северо-Кавказское таможенное управление.

Культурные ценности нашли в багажнике машины, которая ехала из Грузии. За рулём находился 54-летний гражданин Армении. Он объяснил, что держит путь из Еревана в Анапу и перевозит мечи по просьбе третьего лица. При этом о наличии товаров таможенникам мужчина не сообщил.

По данным экспертизы, рыночная стоимость мечей составила 56 тысяч рублей. Против водителя возбудили дело об административном правонарушении.

