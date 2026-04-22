В Ростове затопило подземный переход на площади Карла Маркса

Будут менять насос: в Ростове подтопило подземный переход.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону подтопило подземный пешеходный переход на площади Карла Маркса. Информацию подтвердили городские власти.

— По данным МКУ ДИСОТИ, после скачка напряжения вышел из строя насос, который обеспечивает отток воды из дренажной системы, и это привело к подтоплению тоннельной части подземного перехода, — рассказали в администрации донской столицы.

Специалисты уже устраняют неполадки, проверяется состояние проводки. Насос планируют заменить, после этого откачают воду из перехода.

