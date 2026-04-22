В мессенджере «МАКС» создали каналы о туризме в Томской области

Два официальных канала с новостями о развитии туризма в Томской области были созданы в национальном мессенджере «МАКС». Их запустили в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
В частности, в канале «Гид-путеводитель по Томской области» для жителей и гостей региона доступны обзоры главных туристических локаций и подборки культурных мероприятий, а также актуальные новости и полезная информация о туристической жизни. В другом канале под названием «Бизнес и туризм/Томская область» для предпринимателей размещают сведения о старте конкурсных процедур и грантовой поддержке, разъяснения требований к гостиницам и объектам показа.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.