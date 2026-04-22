В Калининградской области врачи и медсёстры из 23 специальностей получат жилищный сертификат на 2,5 млн рублей

получение жилищного сертификата. Единовременная выплата на приобретение жилья составляет 2,5 млн рублей. Новые правила начнут действовать с 28 апреля 2026 года.
В прошлом году по поручению губернатора категорию получателей уже расширили — сняли возрастной ценз. Теперь список увеличивают за счёт новых специальностей. «Подписал постановление, которое расширяет список получателей единовременной выплаты на жилье. Теперь этой поддержкой смогут воспользоваться больше врачей и среднего персонала разных медицинских направлений. И, что важно, крайне востребованные узкие специалисты — от анестезиологов до онкологов», — подчеркнул Беспрозванных.
В перечень вошли врачи 23 специальностей: акушерство и гинекология, анестезиология-реаниматология, инфекционные болезни, кардиология, лечебное дело, неврология, общая врачебная практика, онкология, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, рентгенология, скорая медицинская помощь, стоматология (общая и детская), терапия, травматология и ортопедия, ультразвуковая диагностика, урология, фтизиатрия, функциональная диагностика, хирургия, эндоскопия.
Также средний медперсонал по специальностям: анестезиология и реаниматология, акушерское дело, лечебное дело, операционное дело, рентгенология, сестринское дело (в том числе в педиатрии), скорая и неотложная помощь.
Стаж в медицинских организациях Калининградской области — не менее трёх лет. Министр здравоохранения Сергей Дмитриев уточнил: «Если эти условия соблюдены и специализация есть в списке, то с 28 апреля вы можете претендовать на жилищный сертификат».
Для иногородних специалистов помогают с переездом, жильём и устройством детей в сады. Действуют программы «Земский доктор» (1−1,5 млн рублей врачам, 500−750 тыс. — среднему персоналу), выплата при первом трудоустройстве (врачам от 450 тыс. до 1,8 млн, среднему персоналу от 225 до 900 тыс.), служебные квартиры, компенсация найма жилья до 15 тыс. рублей в месяц (до трёх лет). По программе «Приведи друга» медик может получить до 50 тыс. рублей за привлечение коллеги, а переезжающим из других регионов компенсируют расходы до 100 тыс. рублей.