В Таганроге планируют завершить капремонт двух котельных до конца июля. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.
После завершения отопительного периода в Таганроге стартовали плановые мероприятия по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к осенне‑зимнему периоду 2026−2027 годов.
Управляющие организации и учреждения социальной сферы уже подготовили и согласовали с теплоснабжающими организациями планы подготовки к зиме.
Анализ прошедшего отопительного сезона 2025−2026 годов выявил ряд проблем в работе коммунальных служб, в том числе аварии на котельных и участках теплотрасс. В связи с этим основной акцент в подготовке к новому сезону сделан на капитальные мероприятия в зонах повышенного риска.
План капитального ремонта объектов теплоснабжения включает: 11 аварийных участков тепловых сетей общей протяжённостью 5 км; два котла на котельных по адресам: ул. Заводская, 1 и ул. Химическая, 11.
Работы на указанных объектах начались в 2025 году, их завершение запланировано до конца июля 2026 года.
Дополнительно заключён муниципальный контракт между управлением жилищно‑коммунального хозяйства Таганрога и ООО «ЯНЭНЕРГО» на разработку: схемы теплоснабжения города до 2045 года; электронной модели системы теплоснабжения.
Схема будет утверждена до 1 июля 2026 года и станет дорожной картой развития теплоснабжения, позволяющей системно планировать модернизацию, оптимизировать подключение потребителей и согласовывать перспективные ремонты и строительство с реальными потребностями города.