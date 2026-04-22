Калининградские врачи и медсёстры из 23 специальностей получат жилищный сертификат на 2,5 млн рублей

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал постановление, расширяющее список медицинских специальностей для получения жилищного сертификата. Единовременная выплата на жильё — 2,5 млн рублей. Новые правила действуют с 28 апреля 2026 года.
Теперь на поддержку могут претендовать врачи 23 специальностей — от анестезиологов-реаниматологов до онкологов и эндоскопистов, а также средний медперсонал (анестезия, рентгенология, скорая помощь и другие). Условие: стаж не менее трёх лет в медучреждениях Калининградской области.
Для привлечения иногородних специалистов также действуют программы «Земский доктор», выплаты при трудоустройстве, компенсация аренды жилья до 15 тыс. рублей в месяц и премия до 50 тыс. по программе «Приведи друга».
В перечень входят врачи, работающие по специальностям: акушерство и гинекология, анестезиология-реаниматология, инфекционные болезни, кардиология, лечебное дело, неврология, общая врачебная практика (семейная медицина), онкология, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, рентгенология, скорая медицинская помощь, стоматология общей практики, стоматология детская, терапия, травматология и ортопедия, ультразвуковая диагностика, урология, фтизиатрия, функциональная диагностика, хирургия, эндоскопия.