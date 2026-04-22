Застройщика обязали привести горячую воду в норму в доме в Нижнем Новгороде

Суд обязал застройщика и домоуправляющую компанию дома № 1 по улице Сухопутной в Нижнем Новгороде привести горячую воду в квартирах жителей в соответствие с санитарными нормами. Такое решение вынес Нижегородский районный суд по иску регионального Роспотребнадзора.
По информации областного суда, экспертиза установила, что причина некачественной воды кроется в ошибках при монтаже трубопроводов, допущенных застройщиком ООО «Специализированный застройщик “СТЭКОМ”. Из-за нарушений, заложенных еще на этапе строительства, в трубах началась коррозия и образовались отложения.
Суд признал бездействие управляющей компании ООО «Прима» незаконным. Теперь обе организации должны за полгода после вступления решения в законную силу обеспечить жителям горячую воду, отвечающую требованиям СанПиН. Решение пока не вступило в законную силу.