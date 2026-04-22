Стала известна дата прощания с музыкантом Евгением Горенбургом

Прощание с музыкантом и продюсером Евгением Горенбургом состоится 24 апреля, в Центре культуры «Урал» с 11:00 до 12:30, сообщила пресс-служба фестиваля «Уральская ночь музыки».
Горенбург скончался в Екатеринбурге в возрасте 66 лет. Как рассказал один из собеседников «РБК Екатеринбург», в последнее время у музыканта были проблемы со здоровьем.
Горенбург — уроженец Свердловска, по образованию врач. Был президентом спортивного клуба СК «Динамо — Хоккей на траве», соучредителем нескольких коммерческих организаций. В 1980—1990-х годах принимал активное участие в деятельности Свердловского рок-клуба, создал рок-группу «ТОП».
Также был директором продюсерского центра «ЛАД», основал фестивали «Уральская ночь музыки», «Старый Новый рок», «Красная строка», «Гиккон». Фестивали в этом году пройдут в запланированные даты.
